Addio Micò, l'eclettico della politica

ALESSANDRIA - Se n'è andato Fedele Micò, uno dei più eclettici personaggi dell'Alessandria degli ultimi 50 anni. Lui ne aveva 87. Colpito da infarto dieci giorni fa, è deceduto la notte scorsa all'ospedale di Novi Ligure, dov'era stato trasferito dal Santi Antonio e Biagio.

Autore di canzoni (ha vinto anche un Disco d'oro), compositore e fotografo, Micò, originario della sua amata Calabria, arrivò ad Alessandria nel 1961. Qui abitano i suoi quattro figli, Graziella, Franco, Tommaso e Caterina: quest'ultima ha ereditato da lui la passione per la politica ed è consigliere comunale di Alessandria di Forza Italia, incarico ricoperto in precedenza anche dal padre.

A Micò si devono anche le prime emittenti radiofoniche cittadine. E molti lo ricordano per l'epopea dei risciò, quel mezzi a pedali e quattro ruote con i quali era solito accompagnare i turisti in giro per Alessandria.