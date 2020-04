Unità di crisi: postazione Welfare ed e-mail per segnalare criticità

PIEMONTE - È attiva all’Unità di Crisi della Regione Piemonte l’area formata da Welfare, Sanità e Protezione Civile dedicata alla gestione dell’emergenza legata al coronavirus all’interno delle strutture per anziani, disabili e minori. Chiara Caucino, assessore regionale al Welfare, nel suo ruolo di coordinamento politico, si è collegata con tutte le Prefetture piemontesi presenti sui territori per raccogliere le situazioni di difficoltà riscontrate ed elaborare, insieme alle istituzioni presenti, una adeguata ed efficace strategia operativa. È stata inoltre creata una casella e-mail riservata alle segnalazioni di criticità presenti nelle strutture. È possibile quindi indirizzare la segnalazione a presidi_unitacrisi@regione.piemonte.it.

“Stiamo facendo tutto il possibile – sottolinea Caucino - per fronteggiare al meglio questa emergenza. Stiamo lavorando per una prima ricognizione capillare, strumento necessario per conoscere il quadro attuale e affrontare al meglio le difficoltà dei cittadini piemontesi, soprattutto dei più fragili. Mi auguro che il Piemonte, con la capacità e l’operato delle forze messe in campo, possa uscire al più presto da questa emergenza”.