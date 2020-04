Le offerte di lavoro del Centro per l'Impiego

LAVORO - Offerte private

Azienda privata ricerca 2 medici

Mansioni: la risorsa è inserita all'interno di una casa di riposo Requisiti: laurea in medicina, disponibilità immediata Sede di lavoro: vicinanze Alessandria (20 km). Tipologia di inserimento: tempo determinato con successivo inserimento a tempo indeterminato. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando il codice dell’offerta 14572 nell’oggetto del messaggio.

Azienda privata ricerca 3 infermieri

Mansioni: le figure, inserite presso una casa di cura, affiancheranno i medici somministrando farmaci, facendo visite di controllo, monitorando la salute fisica e psichica, cura del paziente. Requisiti: iscrizione Ipasvi, disponibilità immediata. Sede di lavoro: vicinanze Alessandria (20 km). Tipologia di inserimento: iniziale contratto a tempo determinato con contratto di somministrazione o con cooperativa, con possibile conferma a tempo indeterminato. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando il codice dell’offerta 14569 nell’oggetto del messaggio.

Azienda privata ricerca tornitore cnc

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere l'attività di tornitore cnc per azienda di produzione di stampi per materie plastiche. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di esperienza pluriennale nella mansione. Sede di lavoro: Bosco Marengo. Tipologia di inserimento: tempo indeterminato full-time; in caso di candidature con minima esperienza si valuta l'inserimento con contratto di apprendistato. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it inserendo nell'oggetto il codice dell'offerta 14482 o la professione "tornitore"

Azienda privata ricerca 5 animatori turistici

Società di animazione per villaggi e resort EurecaStyle Group organizza video stage di formazione con rilascio di contratto di lavoro per la stagione estiva. Mansioni: tutte le categorie di animazione Requisiti: anche prime esperienze nel settore animazione. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro per stagione estiva. Modalità di candidatura: inviare curriculum vitae con foto a risorseumane@eurecastyle.com, sito: www.eurecastyle.com - per saperne di più tel. 2928440213 - 096172286

Azienda privata ricerca manovale edile con esperienza

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di manovale in cantieri edili. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di qualifica professionale, di corso di formazione lavoratori e addetto ai ponteggi, di patente b, esperienza indispensabile. Disponibile a trasferte di durata settimanale in altre province. Sede di lavoro: Alessandria e trasferte. Tipologia di inserimento: tempo determinato full-time della durata di due mesi. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail sanfrancescocostruzioni@gmail.com

Azienda privata ricerca aiutante idraulico

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di aiutante idraulico per installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari, trattamento acqua e gas. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di licenza media, ha una minima esperienza con l'utilizzo di trapano, scale, utensili, buona manualità. L'attività prevederà anche lavori manuali di carico e scarico merce. Sede di lavoro: Alessandria e provincia. Tipologia di inserimento: tempo determinato full-time con orario su giornata dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it inserendo nell'oggetto il riferimento "aiutante idraulico"

Azienda privata ricerca addetto/a preparazioni panini

Mansioni: la risorsa si occuperà inizialmente di svolgere la mansione di addetto/a preparazione panini, caffetteria ed in futuro la mansione di responsabile di negozio Requisiti: la candidatura ideale ha esperienza nel settore della ristorazione (anche solo esperienza di sala e cucina), una buona predisposizione al contatto con il pubblico, conoscenza di base informatica e della lingua Inglese ed è in possesso del diploma di scuola superiore, di patente b, automunito. Sede di lavoro: Alessandria ed eventuali trasferte saltuarie. Tipologia di inserimento: tempo determinato full-time. Previsti turni su sei giorni lavorativi. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it inserendo nell'oggetto il codice 14076

Il Centro per l'Impiego offre alle famiglie la possibilità di aprire ricerche di personale per badanti, attingere all’elenco di personale Oss e svolgere colloqui conoscitivi per scegliere il personale maggiormente idoneo alle proprie necessità. Il servizio è gratuito.

Il Centro per l’Impiego di Alessandria osserva il seguente orario: tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 8.45 alle 12.30. Il lunedì e il martedì pomeriggio l’ufficio rimarrà chiuso al pubblico (riceverà solo su appuntamento), via Cavour, 17 - tel. 0131/254671.