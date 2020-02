Dal tormentone alla commedia teatrale

ALESSANDRIA - Sabato 22 febbraio alle 21 Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta saranno sul palco del Teatro Alessandrino di via Verdi con Scusa sono in riunione... ti posso richiamare? Già il titolo racconta molto di questa commedia, una frase che si trasforma in tormentone per una generazione, quella dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere e ironizzare su se stessa. Ex ragazze ed ex ragazzi che sono diventati persone portatrici sane di un fallimento sentimentale vissuto sui ritmi frenetici di un'esistenza ormai dipendente dalla tecnologia. Ma cosa succederebbe se queste stesse persone per uno strano scherzo di uno di loro si ritrovassero protagonisti di un reality show televisivo?



