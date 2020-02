Manital: "Da ottobre lavoriamo senza stipendio"

ALESSANDRIA - L’azienda è sull’orlo del fallimento e i dipendenti lavorano senza percepire stipendio dal mese di ottobre. A denunciare la situazione che stanno vivendo otto dipendenti della Manital, che aveva l’appalto da Rfi per i servizi di pulizia della stazione di Alessandria, è il segretario di categoria della Uil Angelo Barrocu, insieme ai diretti interessati. «I primi segnali che qualche cosa non girasse per il giusto verso si avevano già da settembre – raccontano i lavoratori – da ottobre, poi, non è più arrivato lo stipendio».

I dipendenti hanno comunque scelto di non interrompere il servizio, tanto che «credo che nessun utente si sia accorto della situazione che viviamo». Rfi non ha rinnovato alla scadenza l’appalto a Manital e, dal 17 gennaio, tutti i dipendenti sono passati sotto un’altra società, la Mast. «Restano però da corrispondere gli arretrati, almeno tre mesi di stipendio e la tredicesima». Spiega il sindacalista: «Rfi, per il principio della surroga, dovrebbe intervenire. Ci sono state date rassicurazioni verbali, in proposito. Monitoreremo al situazione».

Manital aveva ottenuto l’appalto grazie ad un ribasso d’asta del 40%. Ora Rfi è ricorsa all’affido diretto alla nuova società, nell’ambito dell’appalto Piemonte 3 – Centostazioni.