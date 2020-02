Addio a Bianca Ferrigni, amica e collega

ALESSANDRIA - Una morte improvvisa, di quelle che lasciano tutti senza parole, si è portata via la nostra amica e collega Bianca Ferrigni. Giornalista professionista, ha lavorato per oltre venticinque anni nella redazione de Il Piccolo occupandosi in particolare di cultura e spettacoli.

Recentemente aveva creato il portale Insidetheshow.it, dedicato al mondo del cinema, di cui era direttore responsabile. Ancora ieri, Bianca aveva parlato dei suoi progetti futuri con alcuni amici.

Oggi pomeriggio (sabato), non ha risposto alle chiamate dei familiari, che si sono allarmati per il silenzio e l'hanno raggiunta a casa, in via De Gasperi, al quartiere Europa (Alessandria). Bianca, che aveva 62 anni (ne avrebbe compiuti 63 a maggio) era nel letto. Il suo cuore aveva cessato di battere per sempre.

Si tratta di una morte per cause naturali.

La redazione partecipa al dolore della famiglia, e saluta Bianca con affetto.