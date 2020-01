Aggressione in via Norberto Rosa, grave 43enne

ALESSANDRIA - Un uomo di origini marocchine (43 anni) è stato trasportato al pronto soccorso con serie lesioni al volto. Ferite che i medici del 118 hanno diagnosticato con un codice rosso.

Il 43enne è stato trovato ieri sera (lunedì), verso le 21, su una panchina, sanguinante e privo di coscienza.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura che dovranno chiarire cosa è accaduto. L’uomo sarebbe stato aggredito.

I fatti sono accaduti in via Norberto Rosa.

Già nel pomeriggio di ieri, però, sempre nella stessa zona, il 43enne (visibilmente ubriaco) era stato soccorso per un vistoso taglio al viso: in quell’occasione aveva detto di esserselo provocato da solo, forse cadendo. Qualche ora dopo però la situazione si è presentata ben più grave.

La Polizia ora dovrà chiarire cos’è successo, anche perché il secondo episodio è riconducibile a un’aggressione.