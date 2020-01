Il Concerto del Cuore organizzato dai Vigili del Fuoco anche per aiutare il piccolo Ascanio

L’iniziativa si è svolta sabato scorso, 18 gennaio, presso la parrocchia Madonna del Suffragio di corso IV Novembre ad Alessandria. Organizzata dai i Vigili del Fuoco è stato un importante momento per ringraziare la cittadinanza per la solidarietà e la vicinanza dimostrata dopo i tragici fatti di Quargnento in cui hanno perso la vita tre pompieri. Durante il concerto è stata promossa una raccolta fondi a favore del piccolo Ascanio, affetto da una grave forma di cardiopatia al fine di rendere possibile l’operazione negli Stati Uniti.