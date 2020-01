Furto al mercato: placcato da carabiniere in borghese

ALESSANDRIA - Dopo aver rubato la vittima lo ha inseguito, costringendolo a darsi alla fuga e abbandonando la refurtiva. Fuga durata poco tuttavia, perchè interrotta dall'intervento di un Carabiniere in borghese che lo ha fermato con un placcaggio fino all'arrivo dei colleghi di Alessandria.

Questo episodio è avvenuto ieri ad Alessandria, in piazza Garibaldi, durante il mercato ambulante.

Sia il ladro che la vittima hanno 31 anni e sono di origine marocchina. Il derubato è il titolare di un banco di abbigliamento del cuneese, ladro invece è un ragazzo irregolare, già noto alle forze dell'ordine: dopo essersi avvicinato furtivamente al banco del connazionale, approfittando della sua distrazione, ha sottratto più capi possibile fuggendo a piedi.

Come accennato, l'inseguimento è stato immediato. Tra i due uomini è scattato un parapiglia e i vestiti sono stati abbandonati. La scena è però avvenuta sotto gli occhi di un carabiniere di Genova che passava dalla piazza a bordo di un'auto condotta dal padre. Il miltare si è lanciato all'inseguimento a piedi e ha bloccato il malvivente in corso Cento Cannoni fino all'arrivo dei colleghi di Bosco Marengo che lo hanno arrestato e messo a disposizione della magistratura per il processo per direttissima.