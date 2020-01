Dal Governo nuovi fondi per l'alluvione

ROMA - Sono 24 i milioni di euro destinati al Piemonte dei 208 stanziati dal Governo per mantenere gli impegni presi sui danni dello scorso novembre. La cifra stanziata si aggiunge ai 19,6 milioni di euro già stanziati lo scorso 2 dicembre nell'ambito della dichiarazione dello stato di calamità.

"Questi fondi - spiega l'onorevole Federico Fornaro, capogruppo dei Leu alla Camera - copriranno totalmente gli interventi di somma urgenza, trasmessi alla Protezione civile nazionale dalla Regione Piemonte e sostenuti dai comuni, province e enti pubblici, così come era stato annunciato all’indomani degli eventi calamitosi. Adesso è necessario attivare tavoli di coordinamento tra tutti i soggetti interessati per reperire le risorse necessarie per un piano straordinario di messa jn sicurezza del nostro territorio".

Aggiunge la senatrice Susy Matrisciano del M5S: "Esprimo grande soddisfazione per l'ulteriore stanziamento del Governo, votato nell'odierno Consiglio dei Ministri, di 208 milioni di euro in relazione ai danni dell'ondata di maltempo dell'ottobre e novembre scorsi che hanno duramente colpito il Piemonte e in particolare la provincia di Alessandria. Dopo gli interventi per le somme urgenze, al Piemonte vanno altri 23,9 milioni di euro: una cifra, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, che consentirà di risolvere molte criticità e che testimonia ancora una volta la tempestività di azione del Governo e la sua concreta vicinanza alla nostra regione".