Calcio interforze all’Aurora a favore dei Vigili del Fuoco

ALESSANDRIA - Un torneo ‘in divisa’ per raccogliere fondi da destinare al Corpo dei Vigili del Fuoco di Alessandria. È l’iniziativa dell’Aurora Soccer Club sull’onda della gara di solidarietà verso i pompieri, dopo i fatti tragici di Quattordio. La call to action si concretizzerà il 7 e l’8 marzo: squadre di calcio delle varie forze di polizia (Vvff, Questura, Scuola di Polizia, Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza) si sfideranno in campo per rinsaldare lo spirito di collaborazione e fratellanza, ricordando i colleghi scomparsi ma anche per guardare positivamente al futuro in un contesto gioioso un po’ diverso dal solito.

La raccolta fondi non si limiterà solo all’evento sportivo. Sono previste cene e la vendita del biscotto del pompiere che verrà commercializzato in vari negozi di Alessandria al costo di 1 euro e 50. Tutti i fondi raccolti verranno utilizzati per l’acquisto di dispositivi salvavita per i pompieri, respiratori e rilevatori di gas in primis.

«L’impegno è di rendere questo torneo un appuntamento fisso annuale» ha ipotizzato il comandante dei VdF Roberto Marchioni, «affinché lo sport avvicini ancora di più le istituzioni alla cittadinanza. Di volta in volta verrà individuato un obiettivo filantropico da sostenere».