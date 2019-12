“Natale ai Giardini” : gli appuntamenti del fine settimana

ALESSANDRIA - Continua fino a martedì 24 dicembre l’iniziativa Natale ai Giardini, pensato e ideato da Confesercenti, su sollecitazione del Comune, con il sostegno della Camera di Commercio di Alessandria, con la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria., di Amag – Alegas, Alexala, Csv Asti-Alessandria per la realizzazione delle iniziative che rientrano nel progetto “Lotta allo spreco”.

Sabato 14 dicembre dalle 16 alle 18 in corso Crimea dal Monumento equestre si terrà la visita guidata I giardini e la grande piazza (durata della visita mezz’ora, evento a cura dell’Atl Alexala). Dalle 15 alle 22.30 su turni in piazza Marconi 23 Urban Escape Room- Il mistero di Napoleone Bonaparte, un avvincente gioco, della durata di 1 ora e 30 minuti, che si snoda tra le strade e le piazze del centro città e che vedrà i partecipanti impegnati in una caccia al tesoro, o meglio, al mistero di Napoleone Bonaparte, che ha custodito nei secoli qui in Alessandria (informazioni e prenotazioni www.metooo.io/e/xscapexperience o tel.3495157800, a cura di Art Royal)

In corso Crimea (monumento equestre) dalle 15 alle 16.30 La fabbrica dei giocattoli, spettacolo di burattini con attore e cantante. Lo show si avvale di burattini a guanto, attingendo da una fiaba di Gianni Rodari e da altri racconti popolari. Dalle 16 alle 18 E’ un Natale di Plastica!, arte in piazza, un evento che rientra nella campagna “Lotta allo spreco” a cura di Csvaa. Alle 16.30 musiche tradizionali lungo le vie del centro fino ai Giardini di corso Crimea, concerto natalizio itinerante di zampognari con ciaramelle.

Domenica 15 dicembre dalle 14.30 alle 18 ai Giardini di corso Crimea Il trono di Babbo Natale, attrazione per i bambini che potranno fare la foto con Babbo Natale e gli elfi. Alle 16 al Museo Etnografico C’era una volta in piazza Gambarina letture di brani di Pinocchio e origami a cura del Museo e di Galleria Antichità Cairo. Dalle 16 alle 18 al Cantastorie in via Fàa di Bruno 62 Riciclò, il nuovo folletto di Babbo Natale, storie di Natale e laboratorio per bambini (5-11 anni, massimo 25 partecipanti: prenotazioni entro venerdì 13 dicembre al n. 347/9023383). Tutti gli spettacoli sono gratuiti.

Tutti i giorni fino al 24 dicembre dalle 10 alle 19 ai Giardini in corso Crimea le casette natalizie, fino al 6 gennaio dalle 10 alle 22 la Ruota panoramica.