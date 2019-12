“The Milky Way”: al Laboratorio Sociale l'incontro con il regista

ALESSANDRIA - I territori delle Alpi occidentali sono interessati da millenni da rotte di immigrazione ed emigrazione. La nuova “rotta alpina“ dei migranti di nuovo non ha nulla. Nonostante la militarizzazione del confine, una parte non esigua di abitanti delle valli ha deciso di non abbassare la testa e di non girare lo sguardo di fronte a quanto accade lungo i sentieri delle proprie montagne.

Venerdì 13 dicembre dalle 19,30 al Laboratorio Sociale di via Piave, dopo la proiezione del docu-reportage di Luigi D’Alife Il confine occidentale, che racconta delle decine di uomini e donne che sui pendii innevati dell’alta Val di Susa provano tutti i giorni a sfidare le alpi per raggiungere la Francia in cerca di qualcosa di diverso, si terrà l'incontro con il regista che parlerà del suo nuovo progetto del film-documentario The Milky Way.

Alle 21 le proiezioni e il dibattito. Ingresso Up to You per sostenere il film.

Per diventare co-produttore scegliendo la quota di donazione: http://bit.ly/Themilkyway