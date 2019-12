"Tace il labbro": dall'opera all'operetta

ALESSANDRIA - Domenica 8 dicembre alle 20,30 al Teatro Parvum di via Mazzini un appuntamento da non perdere per gli appassionati della musica lirica: l'Accademia Nazionale di Belcanto Italiano inaugura il suo secondo anno accademico con un concerto che vedrà alternarsi sul palcoscenico allievi e maestri: i soprani Manuela Rinaldi ed Eleonora Pintus, il baritono Bruno Rinaldi e i tenori Pietro Terranova e Marco Becherini, assieme ai Maestri Astrea Amaduzzi, soprano, e Mattia Peli, pianista, daranno vita ai più celebri personaggi del melodramma italiano e straniero.

Il programma spazierà dall'opera all'operetta e sottolinea anche l'imminente vicinanza delle feste natalizie.

L'ingresso a offerta libera fino a esaurimento posti include anche un rinfresco offerto dall'Accademia Nazionale di Belcanto Italiano.