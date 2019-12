Libro e cinema per una serata su Yorgos Lanthimos

ALESSANDRIA - Domenica 8 dicembre alle 19 al Teatro San Francesco in via San Francesco 15, si terrà la presentazione del libro Anestesia di solitudini. Il cinema di Yorgos Lanthimos. Partecipano gli autori, Roberto Lasagna e Benedetta Pallavidino, con Gianluca Ghnò, Assunta Floris e Riccardo Bellini. Dopo il buffet, alle 21 la proiezione di Kynodontas. L'ingresso è libero. Il libro, edito da Mimesis, contiene illustrazioni del cinema del regista di Il sacrificio de Il cervo sacro e The Lobster. La prefazione è di Giulio Sangiorgio. Si tratta del primo libro su un regista culto, nome di punta della rinascita del cinema greco divenuto in breve tempo un protagonista della scena internazionale dopo i successi, prima ai festival poi nelle sale, di film originali e preziosi, che raccontano la crisi dell'individuo contemporaneo con stile nuovo, in un percorso che ha portato Lanthimos alla consacrazione delle dieci nomination agli Oscar per La favorita nel 2019.

Il libro di Lasagna e Pallavidino affronta l'intera carriera cinematografica del regista greco trattando anche il nuovissimo Nimic, presentato a Locarno e non ancora uscito nelle sale.