Laura Erbetta: due i siti presi a confronto

Due i siti a confronto: i giardini della stazione (sito green) e la piazza davanti alla scuola Carducci (non green). Differenze di temperature rilevanti, minore è invece l'impatto su agenti inquinanti nell'aria come le polveri sottili (differenza 15% circa), ma l'importanza della presenza di piante anche per la capacità di assorbimento dell'acqua piovana.