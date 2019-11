Schianto mortale in autostrada

OVADA - La Polstrada di Ovada sta ricostruendo la dinamica dell’incidente mortale avvenuto ieri, in tarda serata, sulla bretella tra l’A26 e la A7.

Un Tir è finito contro un autoarticolato in sosta poco dopo l’area Marengo. Un tamponamento che non ha lasciato scampo al camionista che ha perso il controllo del mezzo. La vittima aveva 63 e abitava in provincia di Bergamo.

Ferito in modo non grave l’autista che si trovava sul mezzo pesante in sosta.

Aggiornamento ore 9.25

La vittima si chiamava Domenico Barbera, aveva 63 anni, originario della provincia di Agrigento, abitava a Capriate San Gervasio (Bergamo).