Incidente in autostrada, auto ribaltata

QUATTORDIO - Vigili del Fuoco e 118 stanno intervenendo sull’autostrada Torino - Piacenza all’altezza di Quattordio per un incidente stradale.

Non si conoscono, al momento, altri particolari. L’allarme è scattato per un’auto ribaltata nei pressi di un cavalcavia, ma sembra non sia l’unica vettura coinvolta.

ORE 11.59

I soccorritori del 118 stanno trasportato all’ospedale un ferito, fortunatamente non ha riportato serie conseguenze.