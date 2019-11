“Parla con lei” e light design show

ALESSANDRIA - In vista della manifestazione nazionale Non Una Di Meno, sabato 16 novembre alle 16 alla Casa delle Donne, in piazzetta Monserrato 1, si terrà un laboratorio di costruzione di vulve parlanti in gommapiuma delle Pupazzare. Gisella Rossini, esperta in educazione sessuale, parlerà dei sex toys

Dalle 19.30 Light Design Show in piazzetta della Lega, per partecipare alla campagna “diamo lucha alle città” lanciata dal centro antiviolenza Lucha y Siesta di Roma, attualmente a rischio di chiusura

Durante l’intera giornata si potrà prenotare il posto pullman per Roma. La partenza è prevista sabato 23 novembre alle 5 da Alessandria con ritorno in serata. Il costo del biglietto è di 25 euro ma è possibile chiedere una "quota agevolata" o, chi non può partecipare ma vuole contribuire, può lasciare un "biglietto sospeso". Per info e prenotazioni è possibile fare riferimento a Marta al numero 347 088 7714 oppure partecipare agli eventi organizzati alla Casa delle Donne.