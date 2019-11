ALESSANDRIA - Io c’ero, e tu… è il titolo dell’iniziativa che si terrà mercoledì 6 novembre, in occasione del 25° anniversario dell'alluvione, presso la Biblioteca Civica “Francesca Calvo”.

Realizzata da CulturAle Costruire Insieme, l’iniziativa prevede l’esposizione di alcune gigantografie di immagini provenienti dalle pagine de Il Piccolo di quei giorni, e la proiezione di un docufilm realizzato da Radio Gold e Il Piccolo che raccoglie anche una serie di testimonianze preziose non solo sui fatti ma anche sulle esperienze vissute dalle persone in quelle drammatiche ore.

“Con questa iniziativa - spiega la presidente di CulturAle Cristina Antoni - riteniamo di offrire una occasione in più agli alessandrini e non, di conoscere questa triste pagina della nostra storia. Siamo lieti di collaborare con Il Piccolo e Radio Gold per presentare, nell’ambito delle commemorazioni, questi documenti, fotografie e video, anche per informare le giovani generazioni, oggi molto sensibili sul tema della salvaguardia del nostro pianeta, su quello che potremmo definire un tragico evento umano e ambientale”.

L’iniziativa prenderà il via alle 18, nella Sala Bobbio della Biblioteca Civica in piazza Vittorio Veneto 1. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Saranno anche presenti alcuni testimoni d’eccezione di quei giorni.