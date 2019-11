Dopo l'esplosione il crollo: perdono la vita tre vigili del fuoco. Non è esclusa la pista dolosa: rinvenute bombole con timer

QUARGNENTO - Ore 7,55 - I vigili del fuoco stanno ancora scavando alla ricerca del disperso. Nell'aria c'è un forte odore di gas.

Ore 7,35 - Si tratterebbe di un incendio doloso. Tra le macerie sono state rinvenute delle bombole con il timer. Una di queste, inesplosa, è stata sequestrata. Sul posto anche gli artificieri.

Ore 7,19 - Spunta anche l'ipotesi dolosa. Sul fatto stanno indagando i carabinieri di Alessandria guidati dal colonnello Michele Lorusso.

Ore 7,18 - Sul posto sta arrivando anche il comandante del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Ore 7,15 - Un primo boato verso mezzanotte, poi il secondo, devastante verso l'1,30. Ed è in questo scoppio che hanno perso la vita i vigili del fuoco travolti dalle macerie. Rosilene abita proprio di fronte al luogo della tragedia. Le esplosioni hanno mandato in frantumi i vetri delle sue finestre. Lei è in strada con gli occhi velati di lacrime. Anche Rosilene, come altri del paese, ha scavato tra le macerie per soccorrere chi era rimasto intrappolato. "Sentivamo chiamare e gridare: è stato terribile. Abbiamo visto quesi vigili del fuoco entrare e poi..." Il primo scoppio in una casetta della tenuta proprio di fronte di fronte allo stabile dove poi si è verificata la tragedia. "Abbiamo chiamato i Vigili del Fuoco che sono arrivati e sono entrati. Dopo circa quaranta minuti la seconda deflagrazione".

Ore 6,45 - Una delle tre vittime sarebbe ancora dispersa. Tre i feriti (due vigile del fuoco e un carabiniere) trasportati negli ospedali di Alessandria e Asti. Sul luogo anche diverse unità cinofile. Le esplosioni sarebbero state quattro in tutto.

Ore 6 - Sarebbero tre vigili del fuoco le vittime dell'esplosione che questa notte, intorno alle 2, ha fatto crollare un cascinale a Quargnento, in via Francesco d'Assisi 2. Gli uomini del comando provinciale erano impegnati, secondo le prime ricostruzioni ancora da accertare, nello spegnimento di un grosso incendio quando una duplice esplosione avrebbe fatto crollare lo stabile intrappolando i tre pompieri e ferendo un altro collega e un carabiniere.