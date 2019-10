Alle 11,15 riapre il ponte Bormida. Il capo della Protezione Civile Borrelli: "Dichiariamo lo stato di emergenza"

"Ci sono tutti i crismi per dichiarare lo stato di emergenza". Lo ha detto Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, che questa mattina ha raggiunto Alessandria incontrando anche il presidente della Regione, Alberto Cirio.

L'attenzione in provincia di Alessandria resta alta anche in vista delle prossime precipitazioni previste per le giornate di mercoledì e giovedì. Nel frattempo, alle 11,15 di oggi, martedì, sarà riaperto il ponte sul Bormida che collega Alessandria alla parte sud della provincia.