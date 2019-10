Fiumi sotto controllo, ma è allarme allagamenti per gli scarichi in tilt

ALESSANDRIA - Al momento, come segnala la Protezione Civile, i fiumi sono sotto controllo.

Il rio Lovassina è uscito a Litta Parodi provocando allagamenti. I Vigili del fuoco stanno intervenendo per le decine di chiamate che arrivano da tutta la provincia. Casale e Acqui non sono state coinvolte in maniera importante dall'ondata del maltempo. Seguono aggiornamenti.