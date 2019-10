Clarinetto e organo alla Madonna del Suffragio

ALESSANDRIA - Domenica 27 ottobre alle 16 alla chiesa della Madonna del Suffragio in corso IV Novembre, per la XL Stagione di concerti sugli organi storici si esibirà all'organo Balbiani recentemente restaurato, un duo d'eccezione proveniente dagli Stati Uniti, Cheryl Growden Piana, clarinetto e clarinetto piccolo, e James Hammann, organo. È la prima volta che il clarinetto piccolo compare abbinato all'organo nella nostra zona, e per l'occasione sarà proposto un programma comprendente brani originali per questa inedita formazione come pure trascrizioni, soprattutto da opere di Bach, oltre a pezzi per organo solo.

Programma:

Sonata Prima per Trombetta Sola, Giovanni Bonaventura Viviani (1638-1692)

Dalla terza parte della Clavier-Ubung, Johann Sebastian Bach

Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit, BWV 672

Christe, aller Welt Trost, BWV 673

Kyrie, Gott heiliger Geist, BWV 674



“Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645 Johann Sebastian Bach

Preludio e Fuga in re minore, BWV 539, Johann Sebastian Bach

Festival Preludio su “Old Hundred,” Clarence Eddy

Chorale Prelude on “Laudes Domini,” James Hammann

Pastorale for Clarinet and Organ, Peter Mathews

da “24 Pieces en style libre”, Opus 31 Louis Vierne