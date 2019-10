Manovre per la vita: soffocamento o arresto cardiaco, ecco cosa fare

ALESSANDRIA - È una manovra per la vita, e oggi pomeriggio verrà insegnata all’Infantile di Alessandria. Nell’atrio dell’ospedale i professionisti dell’azienda ospedaliera spiegheranno gratuitamente cosa fare in caso di soffocamento o arresto cardiaco.

Il soffocamento da corpo estraneo è una delle principali cause di morte nei bambini da 0 a 3 anni, e il rischio rimane elevato fino all’adolescenza.

Gli incidenti possono capitare ovunque, a casa, a scuola, in piscina. L’importante è non farsi trovare impreparati. Basta una semplice manovra da eseguire con le mani per riuscire a salvare un bambino in difficoltà.

L’Azienda ospedaliera in collaborazione con la società italiana di urgenza ed emergenza pediatrica ha organizzato per il dodicesimo anno consecutivo una giornata nazionale per insegnare gratuitamente a tutti ‘Le manovre per la vita’ da mettere in atto in caso di ostruzione delle vie aeree e, per la prima volta, la manovra cardio-polmonare da eseguire in caso di arresto cardiaco.

Oggi pomeriggio la dottoressa Marciano e altri professionisti dell’Infantile saranno a disposizione per spiegare a genitori, nonni e insegnanti cosa fare in una situazione d’emergenza. Sono previste anche le esercitazioni.