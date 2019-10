Tratta di clandestini usando la barca a vela, arrestata casalese

CAMINO - L’accusa è pesante: ha cercato di introdurre clandestinamente in Gran Bretagna cittadini stranieri, con l’aiuto di altri connazionali. Colpita da un mandato d’arresto europeo, emesso dall’autorità belga, è una 53enne italiana residente a Camino. La donna, che gestiva un bar nel Casalese, è stata arrestata dai Carabinieri di Pontestura.

I militari l’hanno rintracciata grazie ad accurati controlli e pedinamenti, perché negli ultimi giorni aveva cercato di rendersi irreperibile. Ora è in carcere a Vercelli in attesa di essere estradata in Belgio.

L’indagine, già in corso da diverso tempo, e ancora in corso, è arrivata a una svolta quando la barca a vela con cui venivano effettuati i viaggi nel mare del Nord ha subito un guasto. Dal Belgio si stava recando in Gran Bretagna. La Guardia Costiera ha identificato 9 albanesi. La barca è stata sequestrata.