Movie Tellers: al via la rassegna dei film piemontesi

ALESSANDRIA - Torna per la 3a edizione la rassegna Movie Tellers - Narrazioni cinematografiche, che continua a crescere coinvolgendo un numero sempre maggiore di sale nella sua rete distributiva local&slow toccando i quattro angoli di una regione, il Piemonte, dalla spiccata vocazione cinematografica.

Alessandria ospiterà due tappe della rassegna, giovedì 17 e giovedì 24 ottobre e in ognuno degli appuntamenti il pubblico potrà assistere alla proiezione di 4 film e intrattenersi con i momenti conviviali degli aperitivi, con un biglietto d’ingresso volutamente accessibile di 7 euro (ridotto 4 euro per la proiezione in prima serata a partire dalle 21).

Il Cinema Kristalli di piazza Ceriana è uno dei cinema selezionati con Agis-Anec Piemonte e Valle d’Aosta che hanno aderito al circuito distributivo di Movie Tellers e la rassegna fa tappa qui con un cortometraggio, un documentario e un lungometraggio selezionati dalla recente produzione cinematografica legata alla regione.

L'appuntamento di giovedì 17 ottobre parte alle 18 con il corto d’animazione candidato ai Nastri d'argento 2019, New Neighbours di Sara Burgio, Andrea Mannino, Giacomo Rinaldi. Per l’occasione sarà ospite Gabriele Barrocu, produttore del corto e docente presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino, all’interno del quale è stata realizzata l’opera. Si prosegue alle 18.15 con il documentario Butterfly di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, prodotto dalla torinese Indyca Film e vincitore del Globo d'oro 2019 che racconta della giovane promessa della boxe Irma.

Viene rinnovata anche quest’anno la partnership con Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta alla quale si aggiunge la Nova Coop che dalle 20.15 darà vita ad una degustazione di prodotti locali, preludio alla proiezione che aprirà la serata alle 21. Come nella passata edizione, Movie Tellers darà infatti un assaggio di uno degli omaggi del prossimo Torino Film Festival (22 – 30 novembre 2019), dedicato allo scrittore torinese e regista Mario Soldati. A vent’anni dalla sua scomparsa, alle 21 si potranno ripercorrere grazie al patrocinio della Rai e in collaborazione con Rai Teche, alcune tappe di quello che è a tutti gli effetti il precursore dei numerosi format che uniscono tv e gastronomia: Viaggio nella valle del Po - Alla ricerca dei cibi genuini.

In chiusura, alle 21.30, con la proiezione del suo lungometraggio Drive Me Home prodotto da Indyca, casa di produzione tra le più attive in regione, cofondata dal torinese d’adozione Simone Catania che, con questo film, ha esordito dietro la macchina da presa dirigendo Marco D'Amore e Vinicio Marchioni, due tra gli attori di punta del cinema nazionale. Il regista sarà ospite in sala.

New Neighbours

di Andrea Mannino, Sara Burgio, Giacomo Rinaldi (Italia, 2018, 6’, b/n)

Fattore Piemonte: prodotto da Centro Sperimentale di Cinematografia Sede del Piemonte – Dipartimento Animazione.

Donald, nazionalista bianco, mal sopporta l’arrivo dei nuovi vicini di casa, mentre la sua bambina non vede l’ora di giocare con una nuova amica. In una scanzonata atmosfera anni Trenta, il corto si interroga sulla nostra possibilità di integrazione e pacifica convivenza.

Butterfly

di Andrea Cassigoli e Casey Kauffman (Italia, 2018, 80’, col.)

Interpreti: Irma Testa, Lucio Zurlo, Emanuele Renzini, Ugo Testa, Simona Ascione, Anna Cirillo

Fattore Piemonte: prodotto dalla casa torinese Indyca Film e realizzato con il sostegno del FCTP – Piemonte Doc Film Fund.

Irma ha solo diciotto anni, ma è già una grande speranza della boxe italiana. Tuttavia, più Irma si afferma nel suo percorso sportivo, più si rivela fragile in quello di crescita interiore. Prima pugile donna italiana della storia a qualificarsi alle Olimpiadi, oltre al peso della responsabilità, Irma si ritrova sempre addosso i media che vedono in lei una storia da prima pagina. Il maestro Lucio cerca di proteggerla e di darle il supporto di cui ha bisogno, ma purtroppo “Butterfly” torna dalle Olimpiadi senza una medaglia e con una grande confusione dentro di sé. Ora che i riflettori non sono più puntati su di lei, cosa farà della sua vita?

Drive Me Home

di Simone Catania (Italia, 2018, 94’, col.)

Interpreti: Marco D’Amore, Vinicio Marchioni, Jennifer Ulrich, Lou Castel, Chiara Muscato

Fattore Piemonte: prodotto dalla casa torinese Indyca Film, cofondata dallo stesso regista che con questo film esordisce dietro la macchina da presa.

Amici per la pelle, Antonio e Agostino crescono insieme in un paesino siciliano incastrato tra le montagne, sognando una vita diversa, altrove. Oggi trentenni, entrambi vivono all’estero, ma non si vedono né sentono da anni. Quando Antonio scopre che la sua casa natia, abbandonata da anni, sta per essere venduta all’asta, decide di partire per incontrare il suo amico d’infanzia con l’intento di coinvolgerlo per non farsi portare via quella casa alla quale anche Agostino è molto legato. Le loro vite, però, sono cambiate profondamente. Vecchi conflitti e nuove rivelazioni li accompagnano in un viaggio attraverso l’Europa verso una fine inaspettata.

Movie Tellers che fa parte del progetto “Piemonte Cinema Network”, è realizzata da Associazione Piemonte e si avvale del sostegno di Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte e la partecipazione di Museo Nazionale del Cinema, Torino Film Festival e TorinoFilmLab che in sinergia hanno studiato una programmazione per offrire al pubblico un’esperienza completa che porta il cinema a diretto contatto con gli spettatori grazie alla presenza in sala di autori, protagonisti e professionisti, pronti a raccontare e raccontarsi.