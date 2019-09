Fuga di gas metano in via Rivolta

ALESSANDRIA - Intervento dei Vigili del Fuoco oggi alle 18.30 in via Rivolta per una fuga di gas metano.

La perdita è stata localizzata sotto il manto stradale, in prossimità di un cantiere stradale. Non è escluso che durante le operazioni di ricopertura di uno scavo le sollecitazioni indotte abbiano causato la rottura della tubazione con la conseguente fuoriuscita di gas.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza l'area fino all'arrivo dei tecnici Amag che hanno ripristinato la situazione.