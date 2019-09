Scrittura creativa, due corsi per mettersi alla prova

NOVI LIGURE — Dopo il successo ottenuto la primavera scorsa, tornano e raddoppiano i corsi dedicati alla scrittura creativa organizzati in biblioteca a Novi Ligure. In questa nuova edizione, infatti, al laboratorio di primo livello se ne aggiunge uno di secondo livello. I corsi prenderanno il via all’inizio di ottobre.

In particolare, per il laboratorio di primo livello l’inizio è previsto per mercoledì 2 ottobre, alle 17.30. Articolato in otto incontri per un totale di 20 ore, il corso si propone come uno spazio aperto a tutti coloro che vogliono esprimere ciò che sentono, alla ricerca di stimoli per raccontare e raccontarsi. È un primo avvicinamento alla scrittura creativa, per chi desidera scrivere racconti, poesie e sceneggiature. Durante le lezioni saranno proposti il commento di brani di autori famosi, l’illustrazione delle tecniche di base della scrittura creativa e una serie di esercizi appropriati.

Martedì 1° ottobre alle 17.30 partirà invece il laboratorio di secondo livello. Sempre di 20 ore, è pensato per persone che hanno una qualche esperienza in tema di scrittura o di letture guidate. L’idea di questo nuovo laboratorio è stata di coloro che hanno partecipato al precedente, conclusosi con la presentazione del libretto “Novi e dintorni – Tra immagini e parole” che contiene poesie o racconti riferiti a Novi Ligure firmati da Daria Ubaldeschi, Elisa Denegri, Elisabetta Acquasanta, Maria Elena Brunetti, Piero Orlando, Antonella Cassarino e Francesca Canepari.

Per entrambi i corsi, i docenti saranno Lorenzo Oggero per la narrativa e la poesia e Carlo Orlando per la sceneggiatura. Il costo dell’iscrizione è di 180 euro. Info 335 6550997.