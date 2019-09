A Palazzo Cuttica una mostra per ricordare 'Bort'

ALESSANDRIA - Giovedì all’Hotel Alli Due Buoi Rossi alle 18 verranno inaugurati il settantesimo congresso nazionale di enigmistica classica e il quarantesimo convegno dell’Associazione rebussistica italiana (Ari). Parteciperanno un centinaio di persone. Un evento a cui la città offre il migliore degli appoggi, organizzando una mostra a Palazzo Cuttica per ricordare Mario Bortolato, in arte Bort, il grande disegnatore che per decenni sulla ‘Settimana Enigmistica’ ha divertito con le sue vignette le famiglie italiane.

L’esposizione, organizzata da CulturAle Asm Costruire Insieme in collaborazione con il Comune, sarà inaugurata venerdì alle 18. Nasce da un progetto coordinato da Daniela Sguaizer. Prima dell’inaugurazione, ci sarà una sfida a porte chiuse a Palazzo Cuttica dei soci dell’Associazione rebussistica italiana. Non solo, ma accanto ai disegni di Bort, saranno esposti fino a domenica anche sedici rebus realizzati utilizzando proprio i disegni della sua celebre rubrica ‘Le ultime parole famose’: sono la selezione di un gruppo più ampio realizzato tra il 2010 e il 2011 per la rivista ‘Penombra’ nell’ambito di un concorso. Rimarranno esposti fino a domenica. La mostra con ben 79 opere di Bort sarà invece aperta fino al 31 ottobre (visitabile ogni sabato e domenica dalle ore 15 alle 19). Molte vignette sono inedite e saranno esposti anche i suoi strumenti di lavoro. La maggior parte delle opere sono di proprietà dei due figli Marina e Paolo Bortolato che insieme a Cristoforo Moretti hanno curato l’allestimento. La restante parte dei lavori proviene da collezioni private. All’inaugurazione sarà presente anche il campione di tennis Matteo Donati, nipote dell’artista.