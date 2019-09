Bimbo di 4 anni scende dall’impalcatura e si perde al Cristo

ALESSANDRIA - Bimbo di 4 anni scavalca l’impalcatura edile della sua abitazione raggiunge la strada e si smarrisce al Cristo: ritrovato dalla Polizia.

E' accaduto il 5 settembre verso le sei del mattino al quartiere Cristo. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti a seguito di una segnalazione ricevuta dalla Sala Operativa della Questura: un bambino di circa 4 anni era stato avvistato da alcuni passanti mentre si aggirava tra le strade del quartiere.

Giunta immediatamente sul posto la Volante ha interccettato il piccolo nelle vicinanze di un noto pub del Cristo mentre camminava, solo e vestito esclusivamente di un paio di slip.

Il bambino è stato preso in custodia dagli agenti e condotto presso i vicini uffici della società di vigilanza “Rangers” per le prime cure del caso. Era in buono stato di salute anche se spaventato, disorientato ed infreddolito.

Dopo averlo accudito e tranquillizzato, il piccolo è stato condotto dai poliziotti per le vie del quartiere alla ricerca di informazioni ed indizi utili al ritrovamento della sua abitazione e dei suoi familiari.

Dopo circa trenta minuti di perlustrazione, e instaurato un rapporto di fiducia con il bambino, lo stesso attraverso poche paroline e gesti ha mostrato ai poliziotti di riconoscere una strada ed un’auto rossa in sosta. Ha poi indicato in modo inequivocabile agli agenti uno stabile segnalando in particolare le scalette che collegavano i vari piani di un ponteggio.

I poliziotti hanno bussato porta dopo porta, cercando qualcuno che fosse in grado di riconoscere il piccolo. Una donna ha poi indicato la sua abitazione.

A quel punto sono stati ricostruiti i fatti. Il piccolo, approfittando dell'assenza della madre fuori per lavoro, alle prime luci del mattino è uscito dalla porta finestra dell'appartamento e, arrampicandosi abilmente alla ringhiera, ha raggiunto le scalette dell'impalcatura riuscendo a scendere 4 piani attraverso le stesse e raggiungere la strada, mentre i suoi parenti erano ancora a letto addormentati.

Al momento sono in corso ulteriori accertamenti per la verifica di eventuali responsabilità.