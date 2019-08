Lumiera: "I tagli ci saranno e in settori come i Lavori Pubblici saranno più visibili che in altri"

ALESSANDRIA - I 46 milioni 'spariti' dai bilanci comunali non torneranno indietro, ma la somma ‘prudenziale’ di 75 milioni da recuperare in 20 anni potrebbe diminuire, se tutti gli evasori verseranno le tasse non pagate e se il Comune riuscirà a spuntare buone condizioni su debiti pregressi. Lo afferma in un’intervista la ‘donna dei Bilanci’ di palazzo Rosso, l’assessore Cinzia Lumiera in una intervista, rilasciata prima di prendersi una vacanza. I tagli, però, ci saranno. "E in settori come i Lavori Pubblici saranno più visibili che in altri", ammette l’assessore.

Cosa accadrà di concreto, da oggi al 2038? Lo abbiamo chiesto alle forze politiche che hanno approvato (o bocciato) il Piano di riequilibrio in Consiglio Comunale. C’è chi teme per i trasporti, chi per il funzionamento della macchina comunale nel suo complesso, "che va riorganizzata, anche alla luce dei prossimi pensionamenti". C’è, poi, il capitolo ‘privatizzazione dei cimiteri’ che continua a fare discutere anche all’interno della maggioranza. A complicare previsioni già difficili, c’è la crisi di Governo, che rende il clima ancora più instabile.