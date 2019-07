Opposizione compatta: "Preoccupati per il futuro della città"

ALESSANDRIA - Pd, M5S, Moderati, Quarto Polo e Dema si muovono compatti e chiedono, all'unisono, "rispetto per l'opposizione in consiglio comunale e nelle Commissioni. Non si può approvare il Piano di Riequilibrio in 24 ore, tra la Commissione di martedì 6 e l'assemblea di mercoledì 7, dopo il rinvio dell'ultima Commissione Bilancio (ieri mattina, ndr): c'è in gioco il futuro della nostra città, con un Piano che per i prossimi vent'anni impatterà pesantemente su ogni settore".

Per questo, l'opposizione chiede "di avere più tempo per il confronto e per l'analisi dei conti, spostando quindi - idea di Serra (M5S) raccolta da tutti gli altri consiglieri di minoranza - il consiglio comunale che dovrà vararlo alla settimana successiva, ovvero a martedì 14".

Nella video-intervista, il presidente della Commissione Bilancio, Vittoria Oneto (Pd), spiega quanto accaduto nella giornata di ieri. E cosa si aspettano, adesso, le opposizioni da chi governa a Palazzo Rosso.