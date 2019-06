Telenergia-Energy Wave: accordo fatto

Telenergia (azienda costituita da Egea e Amag per estendere il teleriscaldamento a tutta la città di Alessandria) ed Energy Wave (società leader nell’erogazione di servizi di efficienza energetica) hanno siglatoun importante accordo: l'obiettivo è favorire lo sviluppo della rete di teleriscaldamento che Telenergia, società concessionaria del servizio, sta realizzando in città.

In questo momento i lavori stanno interessando via San Giovanni Bosco, dove sorgerà la prima delle due centrali di cogenerazione che, impiegando gas naturale e fonti rinnovabili, alimenteranno l’intera rete cittadina. Nei prossimi 6 anni, poi, il progetto verrà esteso progressivamente a tutta Alessandria, con la previsione di raggiungere oltre 67mila utenti, "che potranno usufruire - spiegano dall'azienda - di calore pulito e sicuro e beneficiare di una sensibile riduzione dei costi per il riscaldamento".