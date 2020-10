Serata con l'autore al Circolo del Cinema

ALESSANDRIA - Domani 20 ottobre il Circolo del Cinema Adelio Ferrero, In collaborazione con il Circolo sardo “Su nuraghe”, proietterà il film "Assandira" di Salvatore Mereu, recentissimo film che rientra come evento speciale nella stagione del Circolo.

Il regista sarà presente alla proiezione, mentre introduzione e commento è affidato a Roberto Lasagna. L'inizio è per le 21,15.

I già iscritti al Circolo del Cinema per l’anno 2019/20 potranno utilizzare la tessera dello scorso anno. Il costo del biglietto d’ingresso per i tesserati è di 5 euro.

Per i non tesserati il costo è di 7,50 euro. La proiezione unica avverrà come di consueto presso la Multisala Kristalli

