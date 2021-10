Weekend di amichevoli e gare

RUGBY SENIORES. Contro il Tortona ha prevalso la tecnica che la forma fisica degli avversari. 12 a 7 il punteggio finale, raggiunto giusto all’ultimo. Vittoria che fa morale, ma con un po’ di dettagli da mettere a punto. Bledar Alija : “I ragazzi, a ranghi ridotti, hanno seguito le direttive, anche se si sono fatti prendere dal nervosismo. Da migliorare alcuni aspetti, ma siamo riusciti a far valere il nostro gioco. Buona prova in vista dell’inizio del campionato, il 17 ottobre”. Il Direttore Tecnico della Sezione Rugby, Lorenzo Nosenzo sottolinea che sono ancora da registrare la rimessa laterale e limitare l'affanno in fase offensiva. Ma nel complesso il sistema di gioco proposto dallo staff tecnico inizia ad essere metabolizzato. Tra le note positive la buona attitudine a difendere e contrastare il possesso avversario fanno da contraltare ad una indisciplina diffusa che non ci ha permesso di sfruttare tutte le occasioni favorevoli alla marcatura”.

Il Segretario Generale, Alessio Giacomini guarda avanti: "Continua il lavoro di costruzione di gioco ed identità di questa squadra, seppur con qualche assenza ed al netto di qualche errore, mi sono piaciuti per grinta e perseveranza. Un buon inizio per una stagione tutt'altro che facile"

TRIANGOLARE Under 17 a Casalbagliano. CUSPO Rugby ha ospitato sabato pomeriggio un torneo tra i padroni di casa tutorati con il Volvera, l’Amatori Genova e lo Stade Valdotain/Ivrea. Test importante per riportare i ragazzi sul terreno di gioco e incontrare squadre con diverse preparazioni atletiche. Al di là dei risultati ha vinto lo sport e il divertimento tale per cui si possa far riaccendere la passione per il gioco nella fascia di età 15-19, quella che ha risentito maggiormente dello stop durante la pandemia a livello di continuità. Nicolas Epifani, responsabile dei Black Herons è comunque fiducioso per il gioco espresso: “Cercheremo di far conoscere il rugby nelle scuole per trovare nuovi ragazzi che vogliano avvicinarsi, alla palla ovale abbiamo già dei progetti”.

RUGBY Under 19. Partita vinta contro un Biella aggressivo, i ragazzi che hanno giocato tra le fila del CUS Torino piano piano si stanno amalgamando e stanno mostrando un certo gioco. “Buona prova dei nostri che sono tornati sul campo dopo un lungo periodo di stop”, ha commentato il coachi, Luigi Castucci.



RUGBY SENIORES FEMMINILE. Continua la preparazione per la senior femminile. Positiva la giornata in trasferta a Gattico, con un misto di allenamento con confronti tra le varie atlete in campo. Confronti che hanno dato la possibilità alle ragazze di sperimentare e far loro nuovi aspetti, per molte di loro sconosciuti. È stato un crescendo positivo, sia in attacco finalizzando delle mete, sia in difesa difendendo con tenacia la propria area. “Si pecca di esperienza e di tempismo, utili per l'efficacia, ma il proseguire della preparazione non potrà essere che di aiuto”, ha commentato Liborio Governale, l’allenatore, il quale sottolinea le prove positive delle nuove, in attesa del rientro di tutte le atlete. “Tutte hanno espresso la volontà di lavorare per alzare l'asticella del rendimento”.

SCHERMA. Gara di qualifica ai Campionati Zonali Assoluti di spada, svoltasi a Cavour (TO). Si qualificano per la fase zonale Giorgia Gallo e Alessandro Sforzini. Mancano purtroppo la qualifica Sara Aramini per una sola posizione (avrà buone possibilità di essere ripescata), Silvia Ghidella e Federico Bellan.

“Considerando che è la prima gara dell’anno, i ragazzi hanno fatto il loro dovere. Continuiamo gli allenamenti per gli eventi futuri. Tra tra un paio di settimane scenderanno in pedana gli under 14 per disputare i Campionati Italiani a Riccione. I ragazzi stanno facendo un buon lavoro e speriamo che l’emozione di scendere in pedana dopo due anni in un evento così importante non prenda il sopravvento”, commenta Alice Cometti

Intanto è cominciato il corso promozionale nella sala di via Lumelli, il mercoledì e il venerdì. Sta vedendo impegnati una trentina di ragazzi dai 6 ai 17 anni che hanno l’opportunità di provare gratuitamente per un mese la scherma.

BASKET. Anche gli Aironi della pallacanestro si stanno preparando per la serie D. L’amichevole contro il Carmagnola ha offerto spunto per migliorare: “Ci sono ombre ma per fortuna anche luci. Stiamo crescendo ma dobbiamo diventare consapevoli dei nostri punti di forza e di debolezza. Comunque guardo il bicchiere mezzo pieno avendo tenuto il campo contro una squadra che ritengo sia solida e organizzata. Testa bassa e lavorare”, commenta Giovanni Mazzoglio, General Manager della sezione.