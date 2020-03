Prove di porte chiuse contro il Toro?

ALESSANDRIA - Sei gare a porte chiuse. Se la programmazione della Lega Pro non subirà ulteriori variazioni, l’Alessandria giocherà in impianti vuoti dall’impegno casalingo del 15 marzo con l’Albinoleffe al recupero con l’Arezzo, sempre al Moccagatta, il 1° aprile. In tutto quattro volte nel suo stadio, anche il 25 con la Pro Patria e il 29, ‘in casa’ della Juventus Under 23. Due gli impegni esterni: il recupero con il Como, mercoledì 18, e il derby a Novara, domenica 22.

Anche per abituarsi ad una condizione insolita, imposta dall’emergenza, che toglie la spinta e il calore del pubblico, la società grigia sta definendo un allenamento congiunto con il Toro sabato, nel pomeriggio, al Filadelfia, sempre a spalti chiusi.

Anche i granata non saranno impegnati nel finesettimana e Moreno Longo ha previsto di dividere il gruppo e organizzare due test nella stessa giornata, al mattino con il Gozzano e al pomeriggio con i Grigi. L’accordo tra i due club è atteso nelle prossime ore: per gli uomini di Gregucci sarebbe l’ultimo appuntamento della settimana.

Anche oggi, a CentoGrigio, allenamento differenziato per Dossena, Eleuteri e Gonnelli. Per tutti, giocatori e staff, un incontro divulgativo, organizzato dalla società: i medici hanno fornito informazioni sul coronavirus e suoi corretti comportamenti da tenere dentro e fuori dal campo e dalle sedi di allenamento.