CASALE MONFERRATO - Il Corso di I° Livello per Assaggiatori di vino si rivolge a tutti coloro che sono animati da una vera passione per il mondo del vino e che, anche senza alcuna esperienza precedente, intendono conoscere meglio un mondo interessante, coinvolgente e tutto da scoprire, partendo dal grappolo per arrivare alla bottiglia.

Al termine del percorso di 16 lezioni (15 lezioni e l’esame finale) ed ottenuto il diploma, sarai in grado di cogliere la reale qualità dei vini ed individuarne e descriverne le differenze basandoti sulle tue nuove conoscenze e l'esperienza acquisita attraverso l'assaggio di oltre 50 vini scelti a rappresentare stili e tecniche di produzione locali, internazionali, tradizionali

e innovative.

Le lezioni, a carattere teorico-pratico, saranno tenute da Docenti altamente qualificati, nei giorni di LUNEDÌ e VENERDÌ di ogni settimana dalle ore 20.30 alle ore 22.30.

Il Corso sarà itinerante, con diverse serate organizzate direttamente nelle cantine: i partecipanti avranno così la possibilità di seguire le lezioni nei luoghi dove nasce realmente il vino, ospitati dalle aziende del territorio.

Per questo motivo, i dettagli (date e sedi delle lezioni) verranno comunicate al raggiungimento del numero minimo di 15/20 iscritti al Corso.

Le adesioni a quanto sopra dovranno effettuarsi sul sito www.onav.it selezionando “Corso di Casale Monferrato”.

Per ulteriori informazioni contattare:



Delegato CORONA GIANLUIGI 3356509953

Consigliere PLATTI PIER LUIGI 3383508158

Segretario SERICANO VITTORIA 3398031299