Cool Night al Covo di Nord Est, torna il divertimento esclusivo

Serata ‘cool’ di quelle che mancavano da un bel pezzo quella di Sabato 21 Maggio in uno dei luoghi più iconici e mondani della Riviera Ligure ‘in’ di Levante. Il Covo di Nord Est – storico locale del divertimento a ridosso di Portofino – apre le porte alla Cool Night, con un intrattenimento veramente importante firmato Cool-Made.

Si apriranno le porte per il Dinner Show, rigorosamente a base di pesce fresco, alle 21 con Eleonora Rossi, singer/performer, che avrà il compito, insieme a ballerini ed acrobati, di accompagnare i commensali in un percorso musicale con colpi di scena, momenti teatrali e situazioni maliziose e scherzose.

Alla consolle nomi noti come Stefano Pain e Nicola Zucchi garanzia di house music di qualità e divertimento, nonchè grandi conoscitori della life night che spazieranno anche ad influenze seventies.

Il trio della notte scelto x la one night brandizzata Cool-Made, é garanzia di grande divertimento esclusivo, come lo sono i costumi da bagno per donna e uomo (by Cool Factory, il laboratorio creativo) che verranno presentati per l’occasione, un modo per anticipare la stagione estiva ma soprattutto per far sentire gli ospiti ancor più speciali.

La swimwear collection si caratterizza per l’alta qualità dei tessuti e le finiture sartoriali Made in Italy, adatta ai giusti più raffinati e a chi non vuole passare inosservato. I costumi si possono trovare online (coolfactory.it), nello store principale di Ovada (via Novi, 14), o nei nuovi negozi ad Alassio e Santa Margherita Ligure.



