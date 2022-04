Il freddo che rigenera e ringiovanisce

Quando si prova dolore dopo un allenamento - professionale o amatoriale - il primo pensiero è mettere del ghiaccio. Il freddo

produce effetti sia analgesici sia antinfiammatori. Pensate il beneficio se invece di una borsa del ghiaccio o uno spray, ci si

immergesse in una criosauna, una cabina i cui ci si espone a temperature più che polari: -170 gradi per pochi minuti, grazie all’azione dell’azoto vaporizzato. La terapia del freddo non è fantascienza, ma realtà a portata di mano, grazie a Filippo Rossini, laureato in scienze motorie (L-22) e in scienze delle attività motorie preventive ed adattive (L-67).

E’ il titolare di TherapyLab, primo ed unico centro specializzato sul territorio che propone anche un simile trattamento, per nulla invasivo, i cui benefici sono riscontrabili nell’immediato: «La criosauna è efficace per la rigenerazione biologica. Essa crea un effetto benefico generale grazie all’aumento della circolazione sanguigna. Ricerche scientifiche hanno dimostrato che durante il trattamento, il processo di invecchiamento è ridotto, il cervello viene stimolato con conseguente maggior capacità di concentrazione e il tessuto grasso continua a bruciare».

Ma è davvero efficace immergersi nella nube ‘sottozero’ dopo un work out (dopo una corsa o esercizi in palestra, per esempio). Risponde sempre Filippo Rossini, già preparatore atletico e che i trattamenti li ha prima testati su se stesso: «La crioterapia dopo l’allenamento non solo è utile per lenire eventuali affaticamenti momentanei, ridurre l’infiammazione e lo stress ossidativo, ma se effettuata con una certa regolarità ha benefici riscontrabili sia a livello muscolare che vascolare».

I dolori si riducono, dunque, ma anche le cellule vengono ‘ringiovanite’, o perlomeno la loro vitalità viene preservata da un precoce invecchiamento, specie in chi si allena con regolarità. «Regolari sessioni di crioterapia possono aiutare a ringiovanire la matrice di collagene, migliorando la resistenza della pelle e riducendo la comparsa di cellulite e depositi di grasso sulla superficie della pelle».

Le sedute sono personalizzate nel tempo e nell’intensità, a seconda del fisico e del risultato che si vuole ottenere. Filippo Rossini da tempo studia e utilizza la crioterapia anche su sportivi professionisti ed è in grado di capire le esigenze e offrire la miglior risposta post fitness.

