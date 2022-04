Convocazione Assemblea Ordinaria Iscritti

In virtù della legge 3/2018 ed in conformità al Regolamento deliberato il 29/12/2020 è convocata l’assemblea annuale degli iscritti per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 23.00 e in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 16.00,

presso Aula Magna Istituto Enaip Alessandria, piazza Santa Maria di Castello 9.

I punti all’ordine del giorno:

1 Relazione del Presidente sulle attività svolte nell’anno 2021

2 Relazione del Tesoriere anno finanziario 2021

3 Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

4 Bilancio consuntivo anno 2021

5 Relazione del Presidente piano programmatico anno 2022

6 Relazione del Tesoriere anno finanziario 2022

7 Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

8 Bilancio Preventivo 2022

9 Comunicazioni del Presidente

10 Comunicazioni del Segretario

11 Comunicazioni del Tesoriere



II materiale relativo all’ordine del giorno, sarà pubblicato e a disposizione degli iscritti sul sito www.opial.it dal giorno 22 aprile 2022.

Il Presidente OPI AL

Dott. Giovanni Chilin