Grazie anche all’Amag il judo ad Alessandria cresce e vince

L’Atletico Judo Alexandria cresce nei numeri e nei risultati. La nuova palestra di via Marengo 80 è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i giovani che vogliono imparare il judo, anche ad alti livelli, grazie ad insegnanti qualificati: Simone Martino, cintura nera 3° Dan e preparatore atletico, oltre che ‘atleta azzurro’ e medagliato agli Europei Master del 2019. Lui è coadiuvato dal maestro Alberto Natale e dall’aiutante Luca Izzo.



È riconoscendo il valore sportivo e sociale dell’associazione che il Gruppo Amag ha deciso di supportare economicamente l’attività quotidiana – si pratica judo tutti i giorni – e i progetti dedicati ai più piccoli.

Il contributo di Amag serve per offrire maggiori possibilità di allenamento, abbassando anche i costi per le famiglie, favorendo così una più costante attività sportiva e crescita individuale, come già avviene con alcuni atleti che stanno raccogliendo in gara i risultati di tanto impegno.

Uno dei punti di forza della palestra è infatti la preparazione atletica – dai 5 anni agli over 36 – proiettata verso l’agonismo al fine di raggiungere alti livelli, perché no, fino a quello olimpico.

Il primo obiettivo rimane sempre quello di divertirsi, socializzare e imparare la disciplina. Il judo fa infatti crescere corpo e mente. Una sinergia per il territorio e per i nostri giovani.

Atletico Judo Alexandria

spalto Marengo 80, Alessandria

Telefono: 333 4668456

email: atleticoalexandria2019@hotmail.com

Informazioni anche sulla pagina Facebook ‘Atletico Judo Alexandria’