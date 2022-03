Formazione gratuita per inserimento lavorativo

Presso la sede di Serravalle Scrivia è stato avviato il percorso di Addetto alle Vendite, che fornisce le competenze necessarie per lavorare nel settore Retail: ha una durata di 500 ore, di cui 200 di stage presso importanti realtà del territorio.

Si alternano lezioni teoriche in aula e lezioni pratiche in laboratorio con docenti esperti e testimonianze dirette delle imprese più significative del settore.

Al termine è previsto un esame finale e il rilascio della qualifica professionale, comprensiva degli allegati che indicano nel dettaglio le competenze acquisite. «Il tratto distintivo di questa attività consiste nell’attenzione personale dedicata ad ogni singolo/a allievo/a – spiega la direttrice Cristina Montagnoli – che avrà a disposizione un tutor e un orientatore professionale che lo/a accompagneranno dalla fase d’iscrizione a quella di inserimento lavorativo».

Per iscriversi al corso è necessario contattare la professoressa Serena Rossi ai numeri 0143 65366 oppure 0131 862335 o tramite mail all’indirizzo: agenziaformativa.tortona@santachiaraodpf.it

Il percorso è gratuito perché finanziato dal Fondo Sociale Europeo.