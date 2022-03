Con il maglio e con la testa

L’officina dei Fratelli Serratore, Mastri Ferrai in Trisobbio, compie vent’anni. Vent’anni di esperienza, di evoluzione e di creatività. Perché non basta essere dei bravi artigiani, avere volontà e forza nelle braccia per continuare a battere il ferro finché non diventa quello che vuoi tu: servono anche immaginazione, gusto e inventiva.

Così Daniele e Alessio Serratore, premiati dalla Regione Piemonte con l’Eccellenza Artigiana già nel 2011, lavorano il ferro per farne strutture, sistemi e oggetti sempre originali e “su misura”: ogni pezzo che esce dalle loro mani è praticamente un pezzo unico, differente da ogni altro.

Cancelli, ringhiere, inferriate, persiane, scale, telai, oggetti in ferro battuto: dal metallo si può realizzare qualunque cosa, con un’estetica accattivante, una agevole praticità d’uso e una affidabilità superiore.

Oltre alla robustezza è la sicurezza il parametro fondamentale di ogni realizzazione. Sicurezza che, unita alla bellezza e alla semplicità nell’uso quotidiano, rendono migliore la vostra casa e più piacevole e sereno il vostro modo di viverla.

I Fratelli Serratore allestiscono ciò che serve alla vostra abitazione affinché sia più accogliente per voi e per chi volete voi e, al tempo stesso, inaccessibile per chi non desiderate che vi entri.

Fedeli al disegno richiesto o che loro stessi vi possono eventualmente proporre, avvalendosi anche della consulenza di progettisti, i Mastri Ferrai di Trisobbio aggiungono valore e bellezza a sistemi di provata affidabilità e robustezza.

Cosa li distingue sul mercato? Prima la qualità: una semplice grata, per esempio, che gli altri fanno con tubi di metallo, i Serratore la realizzano con sbarre tonde di ferro pieno, saldato e rifinito a mano pezzo per pezzo.

Poi il valore estetico: un oggetto in ferro, cancello, scala o ringhiera che sia, rimane in casa decine di anni! Per questo è importante che sia bello da vedere, oltre che pratico da utilizzare.

Scoprite queste differenze su FB e Instagram (Fratelli Serratore Mastri Ferrai) e guardate la loro intervista su YouTube (https://youtube.com/watch?v=Ew2It8ano78&feature=share) oppure andate a trovarli: sono a Trisobbio, Alessandria, sulla strada tra Ovada e Acqui Terme, alla cascina Borgna 59, tel. 0143831972.