Confartigianato, costruttori di futuro

ALESSANDRIA - "Il valore artigiano, protagonisti del domani" è lo slogan che sintetizza la campagna associativa di Confartigianato Imprese della provincia di Alessandria, sei uffici di zona compreso la sede centrale di Alessandria per aiutare gli artigiani e le piccole e medie imprese in questo periodo complicato, in cui è meglio affidarsi a professionisti ed esperti per districarsi tra burocrazia e novità fiscali.

La nuova Legge di Bilancio 2022 ha infatti modificato alcune misure sulla tassazione e sulle spese: riduzione a quattro aliquote Irpef, esonero contributivo per l'impiego di apprendisti, interventi per contenere luce e gas e varie proroghe sui finanziamenti e e sulle cartelle esattoriali.

Confartigianato non è solo servizi fiscali, paghe o servizi Caf: l'associazione si occupa di formazione, consulenza legale, servizi digitali e di sanità integrativa, offrendo inoltre convenzioni per i servizi che aiutano il professionista e l'imprenditore.

Per informazioni: www.confartigianatoal.it