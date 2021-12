Pony che passione

Lei è nostra figlia Ludovica! Fin da piccola si è avvicinata al mondo dell’equitazione, manifestando entusiasmo e passione. Le sue origini Sarde attestano senza dubbio che il mondo dei cavalli è parte integrante di una Famiglia che ha vissuto l’equitazione nella quotidianità.

Nonno Giovanni, fantino e istruttore federale impronta il suo percorso fin da piccolo, respirando il mondo equestre.

La tradizione si tramanda di generazione in generazione e così papà Graziano manifesta nella disciplina del salto ostacoli l’amore per questo meraviglioso mondo, fatto di sacrifici, passione, determinazione e tenacia.

Ludovica ha solo 11 anni e pratica attività agonista.

Si potrebbe pensare che andare a cavallo consista semplicemente nello stare seduti con le redini in mano e i piedi nelle staffe: in verità, non è proprio così. L’equitazione è, a tutti gli effetti, uno sport e porta con sé moltissimi benefici per il corpo e per la mente, tanto da essere impiegato in alcuni casi, anche come terapia. Andare a cavallo favorisce il contatto con la natura, permette di instaurare un rapporto con un animale molto intelligente, stimola l’attenzione, la concentrazione, la capacità di orientamento, l’interesse e la memoria. Senza contare che prendersi cura del cavallo è un ottimo modo per migliorare l’autostima e vincere paure e insicurezze.

Ludovica, nonostante la giovane età, ha raggiunto obiettivi importanti, al pony master show di Arezzo è salita sul podio più alto, meritando la medaglia d’oro (cat BP70 - Maggio 2020) l’argento alla finale Coppa Italia Club (cat BP 70 - settembre 2020) e Bronzo nella Coppa Italia (cat BP 100 - dicembre 2021) , argento nella squadra Coppa del Presidente (BP 110 dicembre 2021), il Bronzo ai Campionati Italiani (cat BP 70 luglio 2020) ancora argento ai campionati regionali (cat BP 100 giugno 2021 e cat BP 110 dicembre 2021), medaglia d’oro al trofeo Green (cat BP 100 giugno 2021) e sono numerosi i concorsi nazionali dove si esprime con determinazione e passione salendo sempre sul podio.

Oggi Ludovica è tesserata presso il Club Ippico Generale Giulio Cacciandra con sede in Alessandria. La proprietà è della famiglia Lazzarini che con una dose infinita di professionalità nella gestione del centro ippico, condita dalla bontà e dalla fiducia, hanno dato la possibilità a papà Graziano di collaborare nella quotidianità, per una miglior crescita agonistica della piccola Ludo.

Questo vuol essere il nostro regalo di Natale, perché tu piccola e grande Ludo possa come nell’equitazione, affrontare la Vita con determinazione, onestà e sportività e con solo pensieri positivi!

“Non smettere mai di sognare, perché solo chi sogna impara a Volare”