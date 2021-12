Due Erre Arredamenti, 40 anni al vostro servizio

In questi ultimi anni abbiamo vissuto un po’ di più tra le mura domestiche in modo più intenso, lavorando, studiando e trascorrendo molto più tempo. Abbiamo capito quanto un ‘nido’ confortevole, funzionale e sicuro sia importante per la nostra vita e per le nostre famiglie.

È un po’ la filosofia di Due Erre Arredamenti di Oviglio, che quest’anno ha raggiunto un importante traguardo. Il 2021 ha spento 40 candeline: una lunga attività in cui la qualità e la professionalità è sempre stata messa al primo posto, senza scendere a facili compromessi proponendo mobili ‘usa e getta’.

Dal 1981 è un punto di riferimento per chi vuole realizzare i propri sogni guardando alla qualità di materiali duraturi ed affidabili.

L’azienda – fondata dai fratelli Roveran – è rimasta a conduzione famigliare, con le seconde generazioni impegnate nella progettazione su misura e nella gestione della nuova esposizione, con un’attenzione in più al design per offrire non solo una consulenza puntuale sui mobili di livello, ma anche un tocco estetico di chi se ne intende.

Dalle cucine (Scavolini) ai complementi d’arredo, fino alle soluzioni per il risparmio energetico (infissi compresi): Due Erre Arredamenti è la ‘casa’ per la vostra casa. Con un servizio in più: forse non tutti sanno che Due Erre Arredamenti nasce come falegnameria che ancora oggi garantisce di poter adattare i mobili perfettamente agli spazi desiderati, tutto utilizzando la professionalità e l’esperienza di chi ha sempre lavorato per arredare e rendere più confortevoli le vostre abitazioni.

I servizi non finiscono qui: personale qualificato si occuperà della consegna a domicilio e del montaggio; sono disponibili in fase di consulenza piani di finanziamento per pagare i mobili in piccole rate, un po’ alla volta. E ancora: l’assistenza post vendita, una garanzia in più per vivere la vostra casa senza pensieri.

Sul sito www.dueerrearredamenti.it è possibile vedere alcuni esempi di soluzioni proposte, i brand e le promozioni in corso.



Due Erre Arredamenti

Regione San Giovanni, 19/B

Oviglio (AL)

Tel. 0131 796977

info@dueerrearredamenti.it

www.dueerrearredamenti.it