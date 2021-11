La Sanità del Futuro, opportunità per il territorio

Il Sindacato organizza un incontro pubblico per trattare uno dei temi 'caldi' del momento, sia per la situazione emergenziale attuale, sia per le esigenze del territorio che da tempo si interroga sulle migliorie da apportare.

Alla tavola rotonda partecipano Stafania Guasasco, direttore Area Tecnico Sociale Cissaca, Antonello Santoro, presidente dell'Ordine dei medici di Alessandria, Roberto Stura, direttore sanitario Alessandria-Valenza dell'Asl.

Modera la discussione: Graziella Rogolino, segretaria regionale Spi Cgil Piemonte, responsabile Dipartimento Sanità. Introduce Francesca Voltan, segretaria nazionale della Funzione Pubblica Cgil Alessandria. Conclude: Danila Botta, segretaria regionale Cgil Piemonte, responsabile politiche della sanità.

L'incontro

L'appuntamento è per giovedì 2 dicembre alle 9,30, presso la Sala Seminari dell'Università Upo di via Mondovì 8 ad Alessandria

L'evento è organizzato nel rispetto delle norme vigenti, pertanto sono necessarie mascherina, green pass, distanziamento. Per informazioni e prenotazioni: 0131 308236 / WhatsApp: 335 35 6099