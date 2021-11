La Grotta del Sale ad Alessandria

ALESSANDRIA - Anche ad Alessandria è ora disponibile presso Onlysun, in via Borsalino, 23, la Grotta di Sale, un metodo naturale, raccomandato da medici pediatrici, ideale per la cura di disturbi tra i quali sinusite, raffreddori allergici, tosse, asma bronchite, faringite, tonsillite. Basti pensare che 30 minuti di trattamento equivalgono a tre giorni di mare.

In cosa consiste la Halotherapy, benessere psico-fisico

I benefici della grotta di sale sono per tutti: bambini, anziani, donne in gravidanza, sportivi. “Halos” in greco vuol dire sale. L’ “halotherapy” (haloterapia) è una terapia basata sui benefici derivanti dalla somministrazione per via inalatoria di cloruro di sodio micronizzato cioè di sale medicale di roccia purissimo. Si tratta di una terapia basata su un rimedio naturale conosciuto da secoli per i suoi benefici effetti sulla malattia del sistema respiratorio. Non è un sostitutivo della terapia antibiotica o cortisonica ma frequentemente permette di ridurne in modo consistente l’assunzione migliorando la qualità della vita del paziente. I monaci nel medioevo portavano i malati nelle caverne di sale e lasciavano che respirassero particelle di sale generate dalla rottura delle stalattiti. Nel XIX secolo questo trattamento ebbe un picco di popolarità osservando che i minatori delle grotte di sale in Polonia presentavano una drastica riduzione, rispetto alla popolazione in generale, delle patologie polmonari. I primi studi scientifici sul microclima delle grotte di sale si possono far risalire al fisico polacco F. Bochkowsky nel 1843. A seguito di queste prime valutazioni l’haloterapia ha avuto una diffusione via via più consistente sino ad accreditarsi come terapia medica ufficialmente riconosciuta in numerosi paesi dell’est Europa. Sperimentazioni sono in corso per accreditarsi nell’ambito di tutti i paesi della CEE.

Gli effetti

Gli effetti sistemici riconducono il corpo ad un corretto equilibrio psicofisico: si induce una naturale disintossicazione, migliora la respirazione con una minor tendenza a raffreddori ed influenze, migliora il sonno, la meditazione ed il rilassamento, aumenta l’attenzione, la concentrazione e la produttività lavorativa. L’intero apparato è costituito da due elementi: una camera spleleoclimatica o grotta di sale ed un generatore aerosol di sale. Questo concept consente la fusione delle proprietà terapeutiche specifiche al benessere psicofisico del paziente nel contesto di una ambientazione architettonica suggestiva ed affascinante.

In quali casi è sconsigliata?

• Infezioni accompagnate da febbre

• Cancro

• Tubercolosi

• Insufficienza cardiaca

• Grave ipertensione arteriosa

Per informazioni e prenotazioni: 0131 1978080