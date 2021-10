Hemmersbach, multinazionale di matrice tedesca, è un service provider di servizi IT operante in 190 paesi con 4.000 dipendenti a livello mondiale.

Stiamo cercando un Tecnico IT che si occuperà di enduser support presso un'importante azienda multinazionale, in provincia di Alessandria.

Le principali attività del ruolo riguardano:

Installazioni e Roll out

Gestione in autonomia delle problematiche tecniche legate alle postazioni di lavoro e alla configurazione della rete locale

Supporto tecnico on site

Troubleshooting HW/SW

Gestione delle attività IMAC e Break&Fix

Rispetto delle SLA

Requisiti:

Esperienza di almeno 3 anni in un ruolo in aziende multinazionali su attività di assistenza e supporto tecnico lato desktop, con ottima conoscenza dei sistemi Microsoft (Microsoft Windows 10, Outlook, Microsoft Office 365, Teams and Skype, One Drive).

Buon inglese.

Capacità di problem-solving in un ambiente dinamico e spiccato orientamento al cliente.

Conoscenze di base: Cloud computing, LAPS (Microsoft Administration Password Solution), Backup, LAN

Inviare il curriculum a: jobs.9064@ hemmersbach.com